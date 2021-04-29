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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» В ДОЛЛАРАХ США
16:58 29.04.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 30 апреля 2021 года увеличивает размер процентных ставок по банковскому вкладу «Плюс к стабильности» в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по срочным депозитам «Плюс к стабильности» в долларах США сроком хранения 370 дней ставка увеличена до 2,3% годовых.
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