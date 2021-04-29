БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» В ДОЛЛАРАХ США

16:58 29.04.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 30 апреля 2021 года увеличивает размер процентных ставок по банковскому вкладу «Плюс к стабильности» в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по срочным депозитам «Плюс к стабильности» в долларах США сроком хранения 370 дней ставка увеличена до 2,3% годовых.