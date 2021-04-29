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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:10 29.04.2021
«Франсабанк» ОАО с 28 апреля 2021 года изменило процентные ставки по ряду вкладов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада «Верный расчет» в белорусских рублях на 45 дней ставка установлена в размере 17,2% годовых, на 95 дней - 18,4% годовых; в российских рублях на 735 дней - 8,6% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» в белорусских рублях на 45 дней - 17,2% годовых, на 95 дней - 18,4% годовых; в российских рублях на 735 дней - 8,6% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет ПЛЮС» в российских рублях на 385 дней - 8,6%.
Для безотзывного вклада «Комфортный» в белорусских рублях на 95 дней - 18,4%годовых; в российских рублях на 385 дней - 8,6% годовых, на 550 дней - 8,6% годовых, на 735 дней - 8,6% годовых.
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