БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ

11:14 29.04.2021 ЗАО «МТБанк» вносит изменения в п.25 Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 7 мая 2021 года размер вознаграждения за операции по переводам денежных средств на банковские платежные карточки, эмитированные банками Республики Беларусь, за исключением переводов на карточки МТБанка, с использованием сервиса Denegram составит 1,5% от суммы операции, min 0,99 BYN (ранее 1,5% от суммы операции, min 0,49 BYN).