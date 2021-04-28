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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
11:14 29.04.2021
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в п.25 Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 7 мая 2021 года размер вознаграждения за операции по переводам денежных средств на банковские платежные карточки, эмитированные банками Республики Беларусь, за исключением переводов на карточки МТБанка, с использованием сервиса Denegram составит 1,5% от суммы операции, min 0,99 BYN (ранее 1,5% от суммы операции, min 0,49 BYN).
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