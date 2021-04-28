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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ-БАНКА ПОЯВИЛСЯ В МИНСКЕ
09:59 29.04.2021
Новый банкомат ЗАО "Идея-Банк" появился в Минске (пр-т. Жукова,44. ТЦ Outleto).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные денежные средства (белорусские рубли), а также совершить ряд операций: пополнить счет наличными денежными средствами как физическим, так и юридическим лицам; оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; подключить/отключить 3D-Secure и SMS-оповещения; изменить пин-код банковской платежной карточки.
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