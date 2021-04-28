ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ-БАНКА ПОЯВИЛСЯ В МИНСКЕ


09:59 29.04.2021

Новый банкомат ЗАО "Идея-Банк" появился в Минске (пр-т. Жукова,44. ТЦ Outleto).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные денежные средства (белорусские рубли), а также совершить ряд операций: пополнить счет наличными денежными средствами как физическим, так и юридическим лицам; оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; подключить/отключить 3D-Secure и SMS-оповещения; изменить пин-код банковской платежной карточки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2021
валюта курс
EUR 3.0939
USD 2.5633
RUB 3.4213
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0939 -0.0011
USD 2.5633 -0.0013
RUB 3.4213 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.1000
USD 2.5550 2.5640
RUB 3.4190 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2140
EUR/RUB 90.0000 90.6500
USD/RUB 74.3000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте