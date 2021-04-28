«Франсабанк» ОАО с 28 апреля 2021 года возобновило выдачу кредитов физическим лицам на покупку автомобиля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит «На приобретение подержанного автомобиля», выдается сроком до пяти лет при ставке 19,5% (ставка рефинсирования НБ РБ + 10 п.п.).

Для кредитного продукта «На приобретение нового автомобиля» установлена ставка в рказмере 19,5% годовых, но срок кредитования составляет до семи лет.

Условиями предоставления кредита для покупки подержанного автомобиля предусмотрен первоначальный взнос в размере не менее 30% от стоимости автомобиля. Для кредита на новый автомобиль первоначальный взнос за счет собственных средств клиента должен составить не менее 20% стоимости автомобиля.

Досрочное погашение по данным кредитам возможно без ограничений и без взимания дополнительных комиссий.