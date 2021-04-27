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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК НАЧАЛ РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОГО ВЫПУСКА ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:46 28.04.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 27 апреля 2021 года начало размещение нового выпуска облигаций для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещается он дистанционным способом через ПК «Электронная торговая площадка банков».
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