БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК НАЧАЛ РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОГО ВЫПУСКА ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:46 28.04.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 27 апреля 2021 года начало размещение нового выпуска облигаций для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещается он дистанционным способом через ПК «Электронная торговая площадка банков».