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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:38 27.04.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 27 апреля 2021 года изменило процентные ставки по двум безотзывным депозитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 17% годовых (BYN), по вкладу «Цептер Гармония +» на 95 дней - 17,5% годовых (BYN).
Банк также приостанавливает пополнение по этим двум депозитам.
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