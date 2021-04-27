ЗАО «Цептер Банк» с 27 апреля 2021 года изменило процентные ставки по двум безотзывным депозитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 17% годовых (BYN), по вкладу «Цептер Гармония +» на 95 дней - 17,5% годовых (BYN).

Банк также приостанавливает пополнение по этим двум депозитам.