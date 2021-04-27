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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО ПОДДЕРЖАЛ БОЛЕЕ 500 ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ МСП В I КВАРТАЛЕ
16:06 27.04.2021
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» продолжает реализацию собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, за три месяца 2021 г. по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, банк профинансировал 518 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой (аренды) лизинга)) составил 94,2 млн рублей. Общая стоимость профинансированных за счет ресурсов Банка развития проектов – 108,5 млнрублей.
Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП (по сумме кредитного договора (договора финансовой аренды (лизинга)) занимают проекты, связанные с производственной деятельностью (производство бумаги и картона, чулочно-носочных изделий, пластмассовых изделий для упаковки товаров, верхней одежды и др.) – 33,6%, деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 29,9%, сферой торговли – 19,9%. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 67% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.
География финансирования охватывает практически всю территорию Республики Беларусь за счет разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Брестская и Гродненская области.
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