ОАО «Банк развития Республики Беларусь» продолжает реализацию собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, за три месяца 2021 г. по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, банк профинансировал 518 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой (аренды) лизинга)) составил 94,2 млн рублей. Общая стоимость профинансированных за счет ресурсов Банка развития проектов – 108,5 млнрублей.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП (по сумме кредитного договора (договора финансовой аренды (лизинга)) занимают проекты, связанные с производственной деятельностью (производство бумаги и картона, чулочно-носочных изделий, пластмассовых изделий для упаковки товаров, верхней одежды и др.) – 33,6%, деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 29,9%, сферой торговли – 19,9%. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 67% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

География финансирования охватывает практически всю территорию Республики Беларусь за счет разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Брестская и Гродненская области.