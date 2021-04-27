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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ
15:01 27.04.2021
ОАО "Технобанк" изменило процентные ставки по вкладам в российских рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по срочным депозитам изменились с 27 апреля 2021 г.
Ознакомиться более подробно с изменениями можно здесь.
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