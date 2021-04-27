БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ

15:01 27.04.2021 ОАО "Технобанк" изменило процентные ставки по вкладам в российских рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по срочным депозитам изменились с 27 апреля 2021 г. Ознакомиться более подробно с изменениями можно здесь.