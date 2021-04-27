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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ


15:01 27.04.2021

ОАО "Технобанк" изменило процентные ставки по вкладам в российских рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по срочным депозитам изменились с 27 апреля 2021 г.

Ознакомиться более подробно с изменениями можно здесь.
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