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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА МАЙ 2021 ГОДА


13:13 27.04.2021

Национальный банк Беларуси повысил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на май 2021 года.

Согласно опубликованной на сайте регулятора информации, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 13,43% годовых (в апреле 2021 года - 13,29%).

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в мае составит 17,13% годовых (в апреле - 16,37%).

Напомним, с 1 марта 2020 г. расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

Расчетные величины стандартного риска рассчитывались Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I. К группе системной значимости I в 2020 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».
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