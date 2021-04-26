|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ОДОБРИЛ ОКОЛО 700 ЗАЯВОК ПО КРЕДИТУ «ИПОТЕКА ЭКСПРЕСС»
12:01 27.04.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» одобрило заявки на кредит «Ипотека Экспресс» около 700 клиентам на сумму 28 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, востребованность кредита «Ипотека Экспресс» отмечена как в столице, так и в регионах.
На данный момент появилась возможность включения в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства). Процентная ставка по кредитному продукту сегодня составляет 20% годовых
При этом банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления.
Новый продукт – кредит «Ипотека Экспресс» на покупку жилых помещений ОАО «АСБ Беларусбанк» предложило в феврале текущего года. Он предоставляется только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет, с учетом норм указа № 130 "Об ипотечном жилищном кредитовании".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2021
Курсы в банках
на 27.04.2021
Конвертация в банках
на 27.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте