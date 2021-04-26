ОАО «АСБ Беларусбанк» одобрило заявки на кредит «Ипотека Экспресс» около 700 клиентам на сумму 28 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, востребованность кредита «Ипотека Экспресс» отмечена как в столице, так и в регионах.

На данный момент появилась возможность включения в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства). Процентная ставка по кредитному продукту сегодня составляет 20% годовых

При этом банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления.

Новый продукт – кредит «Ипотека Экспресс» на покупку жилых помещений ОАО «АСБ Беларусбанк» предложило в феврале текущего года. Он предоставляется только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет, с учетом норм указа № 130 "Об ипотечном жилищном кредитовании".