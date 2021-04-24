ОАО «Банк БелВЭБ» более чем в два раза увеличило максимальную сумму потребительского кредита - до 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Потребительский кредит оформляется в офисах банка без справки о доходах и поручителей. Срок кредитования - до 3 лет.

Заявку на получение кредита можно оформить прямо на сайте банка, либо обратившись в ближайший сервисный офис банка.