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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛ МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА ДО 25 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:05 26.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» более чем в два раза увеличило максимальную сумму потребительского кредита - до 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Потребительский кредит оформляется в офисах банка без справки о доходах и поручителей. Срок кредитования - до 3 лет.
Заявку на получение кредита можно оформить прямо на сайте банка, либо обратившись в ближайший сервисный офис банка.
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