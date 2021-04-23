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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
09:53 26.04.2021
Национальный банк подведел итоги общественного обсуждения проекта указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта – общественные отношения в рамках функционирования текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц с базовыми условиями обслуживания (базовый счет).
В проекте отражены общие положения, характеризующие отдельные вопросы, связанные с функционированием базового счета, и требующие закрепления на уровне законодательного акта.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 апреля.
В ходе обсуждения поступили 27 замечаний и (или) предложений от 30 участников.
Среди наиболее актуальных вопросов, вызвавших отклик граждан, были следующие:
о целевом назначении проекта Указа;
о необходимости обязательного перечисления выплат социального характера, стипендий на текущие расчетные (банковские) счета с базовыми условиями обслуживания (далее – базовые счета);
об ограничении способов получения выплат социального характера, стипендий с учетом нормативных правовых предписаний проекта Указа;
об условиях перечисления заработной платы и приравненных к ней выплат на базовые счета;
об отсутствии возможности выбора вида платежной системы – внутренняя, международная (при обеспечении доступа к базовому счету посредством банковской платежной карточки);
об ограничении вида выплат, перечисляемых на базовые счета в рамках базовых условий обслуживания.
По результатам обсуждения осуществлена конкретизация нормы подпункта 1.9 пункта 1 проекта для однозначного понимания данного подпункта пользователями. При этом в процессе доработки подпункта 1.9 пункта 1 положения проекта в части, затрагивающей компетенцию заинтересованных государственных органов (организаций), не были изменены.
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