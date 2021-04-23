БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

09:53 26.04.2021 Национальный банк подведел итоги общественного обсуждения проекта указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта – общественные отношения в рамках функционирования текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц с базовыми условиями обслуживания (базовый счет). В проекте отражены общие положения, характеризующие отдельные вопросы, связанные с функционированием базового счета, и требующие закрепления на уровне законодательного акта. Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 апреля. В ходе обсуждения поступили 27 замечаний и (или) предложений от 30 участников. Среди наиболее актуальных вопросов, вызвавших отклик граждан, были следующие: о целевом назначении проекта Указа; о необходимости обязательного перечисления выплат социального характера, стипендий на текущие расчетные (банковские) счета с базовыми условиями обслуживания (далее – базовые счета); об ограничении способов получения выплат социального характера, стипендий с учетом нормативных правовых предписаний проекта Указа; об условиях перечисления заработной платы и приравненных к ней выплат на базовые счета; об отсутствии возможности выбора вида платежной системы – внутренняя, международная (при обеспечении доступа к базовому счету посредством банковской платежной карточки); об ограничении вида выплат, перечисляемых на базовые счета в рамках базовых условий обслуживания. По результатам обсуждения осуществлена конкретизация нормы подпункта 1.9 пункта 1 проекта для однозначного понимания данного подпункта пользователями. При этом в процессе доработки подпункта 1.9 пункта 1 положения проекта в части, затрагивающей компетенцию заинтересованных государственных органов (организаций), не были изменены.