БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 112 В БРЕСТЕ

16:37 23.04.2021 ОАО «СтатусБанк» с 23 апреля 2021 года приостановил работу УРМ № 112 в Бресте (ул. Варшавское шоссе, д. 11. Гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.