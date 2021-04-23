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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 112 В БРЕСТЕ
16:37 23.04.2021
ОАО «СтатусБанк» с 23 апреля 2021 года приостановил работу УРМ № 112 в Бресте (ул. Варшавское шоссе, д. 11. Гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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