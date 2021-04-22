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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ТРЕМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ
14:29 23.04.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 23 апреля 2021 года увеличило процентные ставки по трем срочным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по депозитам «Плюс к стабильности», «Плюс к накоплениям» и «1 плюс 1» процентная ставка увеличена до 16,5% годовых.
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