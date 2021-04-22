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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕРВИСЕ DENEGRAM
12:11 23.04.2021
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в условия обслуживания в сервисе Denegram.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая редакция публичной оферты о заключении соглашения об использовании услуг дистанционного банковского обслуживания в сервисе Denegram вступит в силу с 27 апреля 2021 года.
В частности, изменен срок информирования клиентов в случае изменения банком условий соглашения (п.10.1), а также обозначена ответственность клиента за ошибки, допущенные при вводе реквизитов, необходимых для совершения операции перевода денежных средств (п.8.3.6).
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