ЗАО «МТБанк» вносит изменения в условия обслуживания в сервисе Denegram.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая редакция публичной оферты о заключении соглашения об использовании услуг дистанционного банковского обслуживания в сервисе Denegram вступит в силу с 27 апреля 2021 года.

В частности, изменен срок информирования клиентов в случае изменения банком условий соглашения (п.10.1), а также обозначена ответственность клиента за ошибки, допущенные при вводе реквизитов, необходимых для совершения операции перевода денежных средств (п.8.3.6).