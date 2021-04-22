БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ ПРИЛОЖЕНИЯ CLICK PAY

10:57 23.04.2021 «Приорбанк» ОАО с 3 мая 2021 года прекращает поддержку приложения Click Pay. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты платежи и переводы могут совершаться в мобильном приложении Prior Online.