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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ ПРИЛОЖЕНИЯ CLICK PAY
10:57 23.04.2021
«Приорбанк» ОАО с 3 мая 2021 года прекращает поддержку приложения Click Pay.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты платежи и переводы могут совершаться в мобильном приложении Prior Online.
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