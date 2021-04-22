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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РЕАЛИЗОВАЛ В СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВКИ ПЕРЕВОДОВ НА КАРТУ VISA
09:50 23.04.2021
ОАО «Белагропромбанк» реализовало в системе международных денежных переводов «Золотая корона» возможность отправки денежных переводов на карту VISA в страны дальнего зарубежья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, валюта перевода – доллар США (USD). Комиссия составляет 1% от суммы перевода. Валюта, в которой перевод зачисляется на карту получателя, курс конвертации и прочие условия зачисления определяются банком-эмитентом карты получателя.
С актуальным списком стран, по направлениям которых реализована возможность отправить денежный перевод на карту Visa, можно ознакомиться в приложении на сайте банка.
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