ОАО «Белагропромбанк» реализовало в системе международных денежных переводов «Золотая корона» возможность отправки денежных переводов на карту VISA в страны дальнего зарубежья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, валюта перевода – доллар США (USD). Комиссия составляет 1% от суммы перевода. Валюта, в которой перевод зачисляется на карту получателя, курс конвертации и прочие условия зачисления определяются банком-эмитентом карты получателя.

С актуальным списком стран, по направлениям которых реализована возможность отправить денежный перевод на карту Visa, можно ознакомиться в приложении на сайте банка.