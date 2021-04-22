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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО АЛЬФА-БАНКА
18:34 22.04.2021
с 22 апреля 2021 года вступили в силу изменения в Договоре комплексного банковского обслуживания (ДКБО) ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с изменениями предлагается новый срок 60 дней по отзывному вкладу «Альфа-вклад в днях» в белорусских рублях для канала открытия - «Альфа-Клик», «InSync.by». и по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад в днях» в белорусских рублях.
Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
«Альфа-Вклад» (безотзывный) в белорусских рублях сроком на 2 месяца, за исключением вкладов, по которым предусмотрена автопролонгация;
«Вклад InSync» (отзывный) в белорусских рублях сроком на 2 месяца за исключением вкладов, по которым предусмотрена автопролонгация;
«Вклад Альфа-Клик» (отзывный) в белорусских рублях сроком на 2 месяца за исключением вкладов, по которым предусмотрена автопролонгация.
Договор дополнен условиями предоставления физическим лицам - держателям банковских платежных карточек (доверенным лицам клиента) услуги «InSync.by», а также приложением 6в "Общие условия оказания услуги «Перевод с карты на карту»", содержащим условия предоставления услуги по переводу денежных средств с использованием реквизитов карточек и/или мобильного телефона.
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