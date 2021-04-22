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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
CЕРВИС ПЕРЕВОДОВ ОТ БАНКА БЕЛВЭБ СТАЛ ДОСТУПЕН НА KUFAR.BY
17:53 22.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» в партнерстве с площадкой kufar.by представляет сервис р2р-переводов – переводы денег с карты на карту по номеру телефона получателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, для перевода достаточно знать только номер телефона получателя, зачисление денег на карту получателя происходит мгновенно.
По 31 мая 2021 года комиссия за перевод составляет всего 5 копеек.
Для совершения платежа необходимо иметь карту Visa, Mastercard или БЕЛКАРТ любого белорусского банка и знать телефонный номер того, кому отправляются деньги. У получателя платежа должна быть карта Visa или Mastercard.
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