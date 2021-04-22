БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

CЕРВИС ПЕРЕВОДОВ ОТ БАНКА БЕЛВЭБ СТАЛ ДОСТУПЕН НА KUFAR.BY

17:53 22.04.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» в партнерстве с площадкой kufar.by представляет сервис р2р-переводов – переводы денег с карты на карту по номеру телефона получателя. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, для перевода достаточно знать только номер телефона получателя, зачисление денег на карту получателя происходит мгновенно. По 31 мая 2021 года комиссия за перевод составляет всего 5 копеек. Для совершения платежа необходимо иметь карту Visa, Mastercard или БЕЛКАРТ любого белорусского банка и знать телефонный номер того, кому отправляются деньги. У получателя платежа должна быть карта Visa или Mastercard.