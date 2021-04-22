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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
17:35 22.04.2021
С 1 мая 2021 года вступит в силу новый пакет услуг «Полное обнуление» для клиентов, впервые открывших текущие (расчетные) банковские счета в Банке РРБ, а также для клиентов, с момента закрытия текущих (расчетных) банковских счетов которых в банке прошло не менее 6 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг «Полное обнуление» будет распространяться на субъектов хозяйствования независимо от их вида деятельности и отраслевой принадлежности.
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