С 1 мая 2021 года вступит в силу новый пакет услуг «Полное обнуление» для клиентов, впервые открывших текущие (расчетные) банковские счета в Банке РРБ, а также для клиентов, с момента закрытия текущих (расчетных) банковских счетов которых в банке прошло не менее 6 месяцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг «Полное обнуление» будет распространяться на субъектов хозяйствования независимо от их вида деятельности и отраслевой принадлежности.