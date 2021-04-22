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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:59 22.04.2021
ЗАО «Альфа-Банк» с 22 апреля 2021 г. изменило процентные ставки по двум вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывноу «Альфа-Вклад» со сроком возврата 13 месяцев ставка утверждена в размере 16,0% годовых, 26 месяцев - 14,5% годовых.
По безотзывному «Альфа-Гранд» со сроком возврата 18 месяцев - 15,5% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
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