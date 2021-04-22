БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

15:59 22.04.2021 ЗАО «Альфа-Банк» с 22 апреля 2021 г. изменило процентные ставки по двум вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывноу «Альфа-Вклад» со сроком возврата 13 месяцев ставка утверждена в размере 16,0% годовых, 26 месяцев - 14,5% годовых. По безотзывному «Альфа-Гранд» со сроком возврата 18 месяцев - 15,5% годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется.