ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает новую услугу «Личный помощник».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга «Личный помощник» – это круглосуточная дистанционная поддержка по широкому кругу ежедневных вопросов на все случаи жизни, предоставляемая ООО «Теледоктор 24». Она включает такие сферы как налоговый помощник, социальный помощник, медориентирование, ветеринария, справочная служба и психологическая помощь.

Преимущества услуги «Личный помощник»: квалифицированная помощь от специалистов в различных областях жизни; решение любого вопроса здесь и сейчас, без очередей, траты времени и сил; возможность получить ответ дистанционно любым удобным способом (по телефону, e-mail или в мессенджерах); круглосуточная помощь в течение всего года без дополнительных расходов; возможность связаться со специалистом в течение 30 секунд и т.д.;

Стоимость услуги на год – от 25 рублей.