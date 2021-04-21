В I квартале 2021 г. ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставил на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса порядка 930 млн белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, на реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения устойчивого развития экономики и реализации государственной социально-экономической политики, предоставлено 452,3 млн белорусских рублей в эквиваленте, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 384,2 млн рублей в эквиваленте (178% к уровню 3 месяцев прошлого года).

На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь-март текущего года было предоставлено 92,2 млн рублей в эквиваленте, что на 45% превышает объемы поддержки за аналогичный период 2020 года.