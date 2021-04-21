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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
18:22 21.04.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 21 апреля 2021 года предоставило возможность клиентам делать моментальные переводы между карточками Беларусбанка и с карточек банка на платежные карточки Mastercard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси или на карты Mastercard и Visa банков-нерезидентов в инфокиосках, Интернет-банкинге, М-банкинге и на сайте банка не только в белорусских рублях, но и в долларах США, евро или российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, операция по переводу денег проводится в режиме реального времени. Получатель перевода сможет воспользоваться деньгами уже через несколько секунд.
Есть некоторые особенности переводов денег на карточку банка-нерезидента: их можно перечислить с любой карточки «Беларусбанка» на карточки Mastercard и Visa (кроме Венесуэлы, Колумбии, Ирана, Ирака и Афганистана) в любой из доступных валют, вне зависимости от того в какой валюте карты отправителя и получателя перевода.
Размеры вознаграждений по переводу денежных средств: с карточки Беларусбанка на карточку любого банка Беларуси или банка-нерезидента – 2,5% от суммы перевода; между карточками нашего банка – 1,5% от суммы перевода; между карточками «Беларусбанка» одного клиента – не взимается.
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