Эпидемия COVID-19 оказала влияние на бизнес-среду во всем мире, превратившись из экстраординарной ситуации в новую действительность. О том, как белорусские организации проходят пандемию, и какие выводы уже сделали, рассказала руководитель департамента аудита компании «Делойт» в Беларуси Мария Шаченкова.

«Мы опросили участников различных отраслей белорусского рынка и выявили, что компании финансового сектора в большей степени опирались на планы обеспечения непрерывности бизнеса, чем представители реального сектора экономики. В первую очередь это связано с более высоким уровнем зрелости управления рисками в финансовом секторе», - сказала она.

Так, больше половины респондентов из области финансов еще до конца 2019 года всерьез рассматривали COVID-19 как риск, способный повлиять на стратегию развития, и, более того, рассчитывали возможные последствия пандемии. Для большинства представителей финансовых компаний наличие системы обеспечения непрерывности оказалось полезным – во время пандемии такие организации полностью опирались на планы реагирования на COVID-19 и действовали либо в точности согласно разработанному ранее сценарию, либо с минимальными корректировками. Банки проводили стресс-тестирования и актуализировали бизнес-планы по мере развития ситуации. Однако часть респондентов из финансового сектора честно признала отсутствие антикризисных планов либо их несоответствие сложившимся потребностям.

Представители банков сформулировали несколько основных уроков из ситуации с COVID-19, которые будут актуальны для всего рынка: руководству организаций следует быть готовым к решению новых задач в любое, даже, казалось бы, в самое благоприятное и не предвещающее беды время; организации должны оперативно реагировать на изменения, разрабатывать и актуализировать планы реагирования; необходимо быть мобильными и иметь качественное взаимодействие между подразделениями.

«Кризис влияет на компанию независимо от того, разработан у нее план обеспечения непрерывности деятельности или нет, однако при наличии плана период восстановления будет более кратким и плавным, что позволит быстрее и с меньшими потерями вернуться на докризисный уровень. При этом построение системы непрерывности бизнеса не обязательно сопряжено с большими вложениями, особенно для малого и среднего бизнеса. В этом случае первичен системный подход к принятию решений и ведению бизнеса с учетом рисков и вероятных негативных сценариев, а наличие дорогостоящих информационных систем или большого штата специалистов в области управления рисками или обеспечения непрерывности – вторично» – отметила Мария Шаченкова.

«Делойт» объединяет свыше 330 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах мира. Эксперты «Делойта» используют свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов.

«Делойт» представлен в странах СНГ 20 офисами, подразделение компании в Республике Беларусь работает 20 лет. «Делойт» — ведущая международная аудиторско-консультационная организация, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования и консультирования по вопросам права и налогообложения для крупных государственных и частных компаний, работающих в различных отраслях экономики, а также для государственных органов.