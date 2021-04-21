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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 779 В МИНСКЕ
16:53 21.04.2021
ОАО «СтатусБанк» c 21 апреля 2021 года приостановило работу УРМ № 779 в Минске (ул. Одинцова, 65). Информация об этом размещена на сайте банка.
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