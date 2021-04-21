БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

15:53 21.04.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 21 апреля 2021 года изменяет размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов (в том числе партнерских кредитов «Легкие покупки»). Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.