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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ
15:53 21.04.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 21 апреля 2021 года изменяет размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов (в том числе партнерских кредитов «Легкие покупки»).
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
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