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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ НАЧАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ


13:45 21.04.2021

Банк Дабрабыт реализовал возможность оформления на детей бесплатной премиальной карточки для всей семьи Visa Gold «Матуля».

Учиться распоряжаться собственными финансами могут дети от 6 лет, а владельцем счета будет выступать один из родителей или официальных опекунов.

Для детей в возрасте от 6 до 13 лет карточка «Матуля» оформляется в качестве дополнительной к карточке родителя, усыновителя или опекуна с одним карт-счетом на двоих. При этом ребенок не будет являться владельцем счета, но сможет полноценно распоряжаться имеющимися на нем денежными средствами.

В свою очередь родители получат возможность контролировать карманные расходы своего ребенка. Так, они смогут следить за расходными операциями по дополнительной карточке с помощью услуги SMS-оповещения, через приложение мобильного и интернет-банкинга «Дабрабыт-онлайн» или получая выписку на e-mail. Владелец счета также имеет право установить лимиты расходования денег и снятие наличных в банкоматах и кассах по детской карточке.

Детям от 14 до 17 лет карточка может быть выпущена двумя способами: в дополнении к родительской либо в качестве основной уже с отдельным счетом. Открытие счета и оформление как основной, так и дополнительной карточки абсолютно бесплатны.

Заказать дополнительную карточку «Матуля» для ребенка можно в любом офисе Банка Дабрабыт. Он должен лично присутствовать либо при принятии заявления на выпуск карточки, либо при ее получении. Дети от 14 до 17 лет могут оформить карточку самостоятельно, для этого нужны паспорт и письменное разрешение от родителей. Усыновители и опекуны должны предъявить документы, подтверждающие их статус.

«Наличие собственной платежной карточки поможет ребенку обращаться с деньгами более эффективно. Под присмотром родителей он научится рациональнее расходовать свои финансы, применяя новые технологии. С ней ему не нужно будет бояться забыть или потерять наличные, и даже в случае утраты карточки ее можно заблокировать и перевыпустить. В то же время родители могут быть спокойны, что в непредвиденных ситуациях у их чада всегда будут средства. В крайнем случае их можно оперативно перевести на счет», – подчеркнули в Банке Дабрабыт.

«Матуля» – это уникальная для Беларуси бесплатная премиальная карточка Visa Gold, ориентированная на родителей и детей. Она предлагает манибэк до 2% и скидки до 50% при расчетах в более чем 150 организациях-партнерах. В их числе магазины с детскими товарами, развлекательные и образовательные центры, кафе, салоны красоты и медицинские учреждения. Также держателям карточки доступны бонусы и скидки в рамках программы «Мир привилегий Visa».
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