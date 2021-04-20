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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:32 21.04.2021
«Франсабанк» ОАО с 21 апреля 2021 года изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым банковским депозитам процентная ставка составит 16% годовых.
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