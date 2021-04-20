БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 21 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОВЫШАЕТСЯ ДО 8,5% ГОДОВЫХ

09:48 21.04.2021 С 21 апреля Нацбанк Беларуси повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых (ранее 7,75%). Одновременно увеличивается ставка по кредиту овернайт — с 8,75% до 9,5% и ставка по депозиту овернайт — с 6,75% до 7,5% годовых. Как уже сообщалось, решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года «с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен».