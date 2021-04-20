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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК РАЗРАБОТАЛ ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ


17:58 20.04.2021

Офис данных ОАО «Белгазпромбанк», последние годы активно развивающий направление по изучению потребительской активности клиентов, разработал своеобразный бенчмарк (BGPB Index) для анализа и оценки состояния рынка в целом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, BGPB Index отражает потребительскую активность белорусов в течение календарной недели, позволяет оценить влияние различных факторов (пандемия, изменения в экономике и т.д.) на потребительские привычки покупателей.

Он рассчитывается на базе имеющихся данных о финансовых транзакциях клиентов Белгазпромбанка. Для измерения индекса используется шкала от 0 до 10 баллов, где 0 баллов свидетельствует об отсутствии потребительских расходов у населения, а 10 баллов говорит о максимальном уровне потребительской активности в разных категориях товаров и услуг. Прирост или снижение индекса отражает изменение его значения по сравнению с данными прошлых периодов.

Максимальное значение индекса за период с 30.12.2019 по настоящее время было зафиксировано в феврале прошлого года (накануне праздников 23 февраля и 8 марта и в связи с ростом неопределенности на фоне появления информации о распространении коронавируса). Среднее значение индекса за период составило 7.1.

Динамика BGPB Index’а демонстрирует, насколько сильное влияние пандемия и иные факторы оказывают на привычный уклад жизни белорусов. Примерно с сентября прошлого года потребительская активность восстановилась до среднего значения за период после ее снижения в марте, и остается на данном уровне до настоящего времени. В период праздников 23 февраля, 8 марта и в преддверии Нового Года исторически индекс показывает всплеск потребительской активности.
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