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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДУ «ЦЕПТЕР АККОРД+» ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:27 20.04.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 20 апреля 2021 года изменило процентную ставку и приостановило пополнение по вновь открываемому и пролонгируемому безотзывному депозиту в белорусских рублях для физических лиц «Цептер Аккорд+».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 18% годовых (BYN).
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