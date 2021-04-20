ЗАО «Цептер Банк» с 20 апреля 2021 года изменило процентную ставку и приостановило пополнение по вновь открываемому и пролонгируемому безотзывному депозиту в белорусских рублях для физических лиц «Цептер Аккорд+».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 18% годовых (BYN).