В ЗАО «Идея Банк» с 21 апреля 2021 года изменяются процентные ставки по ряду отзывных вкладов в национальной валюте для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу (депозиту) «Базовый 12 отзывный» ставка 6,06% первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-2,4.4 п.п. (до 20 апреля 2021 года включительно - 6,06% первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-1,69 п.п).

По вкладу (депозиту) «Фирменный 12 отзывный»: 6,11% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-2,39 п.п. (до 20 апреля 2021 года включительно - 6,11% первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-1,64 п.п);

По вкладу «Онлайн 12 отзывный»: 6,16% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-2,34 (до 20 апреля 2021 года включительно 6,16% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-1,59);

По депозиту «Фирменный онлайн 12 отзывный»: 6,21% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-2,29 п.п. (до 20 апреля 2021 года включительно 6,21% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца - СР-1,54 п.п.).