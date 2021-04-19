ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ONLINE-ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ ATLANTM.BY


12:05 20.04.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило online оформление кредита на покупку автомобиля на площадке Международного автомобильного холдинга «Атлант М».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получение online кредита доступно на сайте atlantm.by.

Выбор автомобиля, оформление заявки на покупку, кредитование и оформление страхового полиса происходят удаленно.

Покупателю необходимо выбрать модель автомобиля в каталоге atlantm.by, кликнуть на кнопку «Купить в кредит» и заполнить форму заказа (указать необходимую сумму и персональные данные для связи).

Затем покупатель получает СМС от Банка БелВЭБ со ссылкой на пошаговую инструкцию, следуя которой, в течение 15 минут происходит регистрация в сервисе «Интернет-Банк» Банка БелВЭБ с помощью Межбанковской системы идентификации (МСИ)», и оформляет заявку на online-кредит.

Условия online кредитования следующие: от 5 000 до 50 000 BYN; без первоначального взноса; не требуется справка о доходах; на 7 лет с правом досрочного погашения; ставка – 19,99% годовых; дифференцированный график погашения платежей; автомобиль оформляется в залог + АВТОКАСКО на один год.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2021
валюта курс
EUR 3.1140
USD 2.5960
RUB 3.4055
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 3.1240
USD 2.5860 2.5890
RUB 3.3960 3.4030
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2070
EUR/RUB 91.6000 92.0000
USD/RUB 76.0000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте