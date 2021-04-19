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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ONLINE-ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ ATLANTM.BY
12:05 20.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило online оформление кредита на покупку автомобиля на площадке Международного автомобильного холдинга «Атлант М».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получение online кредита доступно на сайте atlantm.by.
Выбор автомобиля, оформление заявки на покупку, кредитование и оформление страхового полиса происходят удаленно.
Покупателю необходимо выбрать модель автомобиля в каталоге atlantm.by, кликнуть на кнопку «Купить в кредит» и заполнить форму заказа (указать необходимую сумму и персональные данные для связи).
Затем покупатель получает СМС от Банка БелВЭБ со ссылкой на пошаговую инструкцию, следуя которой, в течение 15 минут происходит регистрация в сервисе «Интернет-Банк» Банка БелВЭБ с помощью Межбанковской системы идентификации (МСИ)», и оформляет заявку на online-кредит.
Условия online кредитования следующие: от 5 000 до 50 000 BYN; без первоначального взноса; не требуется справка о доходах; на 7 лет с правом досрочного погашения; ставка – 19,99% годовых; дифференцированный график погашения платежей; автомобиль оформляется в залог + АВТОКАСКО на один год.
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