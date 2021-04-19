ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило online оформление кредита на покупку автомобиля на площадке Международного автомобильного холдинга «Атлант М».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получение online кредита доступно на сайте atlantm.by.

Выбор автомобиля, оформление заявки на покупку, кредитование и оформление страхового полиса происходят удаленно.

Покупателю необходимо выбрать модель автомобиля в каталоге atlantm.by, кликнуть на кнопку «Купить в кредит» и заполнить форму заказа (указать необходимую сумму и персональные данные для связи).

Затем покупатель получает СМС от Банка БелВЭБ со ссылкой на пошаговую инструкцию, следуя которой, в течение 15 минут происходит регистрация в сервисе «Интернет-Банк» Банка БелВЭБ с помощью Межбанковской системы идентификации (МСИ)», и оформляет заявку на online-кредит.

Условия online кредитования следующие: от 5 000 до 50 000 BYN; без первоначального взноса; не требуется справка о доходах; на 7 лет с правом досрочного погашения; ставка – 19,99% годовых; дифференцированный график погашения платежей; автомобиль оформляется в залог + АВТОКАСКО на один год.