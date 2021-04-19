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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИЛОЖЕНИЕ М-БАНКИНГ БЕЛАРУСБАНКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛИМИТЫ ПО КАРТАМ
09:52 20.04.2021
Приложение М-Банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк» позволяет устанавливать лимиты по картам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис позволяет установить или изменить лимиты с календарным сроком действия день/неделя/месяц; лимиты на определенный период с/по; лимиты на совершение наличных и безналичных операций на территории Беларуси и за ее пределами.
Установить или изменить лимиты можно в М-Банкинге версии 3.20 или выше.
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