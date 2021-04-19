Приложение М-Банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк» позволяет устанавливать лимиты по картам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, сервис позволяет установить или изменить лимиты с календарным сроком действия день/неделя/месяц; лимиты на определенный период с/по; лимиты на совершение наличных и безналичных операций на территории Беларуси и за ее пределами.

Установить или изменить лимиты можно в М-Банкинге версии 3.20 или выше.