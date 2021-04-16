БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ЗАКРОЕТ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

16:41 19.04.2021 ЗАО «Банк «Решение» закроет текущие счета без движения денежных средств. «В соответствии с пунктом 7.6. Общих условий договора об использовании карточки 19 мая 2021 года в Банке «Решение» будут проведены работы по закрытию текущих (расчетных) счетов, с использованием банковских платежных карточек, без движения денежных средств, по которым истек срок действия и остатки денежных средств на счетах меньше 100 BYN, 100 USD, 100 EUR», - говорится в сообщении финучреждения.