БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ УРМ № 113 В БАРАНОВИЧАХ

15:11 19.04.2021 ОАО «СтатусБанк» c 20 апреля 2021 года открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 113 в Барановичах (ул. Текстильная, 14А). об этом ЭКОПРЕС сообщили в банке.