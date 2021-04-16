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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ УРМ № 113 В БАРАНОВИЧАХ
15:11 19.04.2021
ОАО «СтатусБанк» c 20 апреля 2021 года открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 113 в Барановичах (ул. Текстильная, 14А). об этом ЭКОПРЕС сообщили в банке.
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