С 19 апреля 2021 года ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляет клиентам сервис повторной генерации ПИН-кода платежной карточки, в том числе в случае его утраты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис предоставляется по карточкам с микропроцессором стандарта EMV, по которым проведено не менее одной успешной операции в банкомате после 31 марта 2021 года.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, в Интернет-банкинге необходимо: зайти в раздел "Счета" - "Счета с карточкой"; выбрать платежную карточку, по которой необходимо повторно сгенерировать ПИН-код; из перечня операций для платежной карточки выбрать операцию "E-PIN".

Вознаграждение за предоставление сервиса составляет 2,5 BYN.