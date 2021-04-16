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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПИН-КОД КАРТОЧКИ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ БЕЛАРУСБАНКА
10:37 19.04.2021
С 19 апреля 2021 года ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляет клиентам сервис повторной генерации ПИН-кода платежной карточки, в том числе в случае его утраты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис предоставляется по карточкам с микропроцессором стандарта EMV, по которым проведено не менее одной успешной операции в банкомате после 31 марта 2021 года.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, в Интернет-банкинге необходимо: зайти в раздел "Счета" - "Счета с карточкой"; выбрать платежную карточку, по которой необходимо повторно сгенерировать ПИН-код; из перечня операций для платежной карточки выбрать операцию "E-PIN".
Вознаграждение за предоставление сервиса составляет 2,5 BYN.
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