ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 27 АПРЕЛЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗАО «АЛЬФА-БАНК»


15:51 16.04.2021

С 27 апреля 2021 года вступят в силу изменения в перечне вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для всех дебетовых карточек (в том числе по картам в Наборах привилегий, в Пакетах услуг «Престиж» и «Статус», «Персональный») комиссия составит:

в банкоматах банков-партнеров составит 1% (минимум 4 BYN);

в банкоматах иных банков (кроме банков-партнеров) и POS-терминалах банков-партнеров и иных банков составит 3% (минимум 4 BYN).

По картам в рамках пакетов решений Smart и пакета решений «A-Private» при превышении лимита суммы в месяц на снятие комиссия составит: в банкоматах банков-партнеров - 0,5% (минимум 2 BYN); в банкоматах иных банков (кроме банков-партнеров) и POS-терминалах банков-партнеров и иных банков - 3% (минимум 4 BYN).

Зачисление денежных средств, поступивших на текущие счета через систему "Расчет" (ЕРИП), направляемые в пополнение текущих счетов клиента вне зависимости от суммы поступления, осуществляется без взимания вознаграждения.

В общих условиях обслуживания Пакетов решений Alfa Smart внесены уточнения относительно подключения к ПР "A-Private" после отключения Набора привилегий/Пакета решений/Расширения Пакета решений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 -0.0178
USD 2.5965 -0.0156
RUB 3.4363 +0.0344
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1140
USD 2.5970 2.6040
RUB 3.4250 3.4320
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1990
EUR/RUB 90.6000 91.0000
USD/RUB 75.6500 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте