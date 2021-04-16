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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 27 АПРЕЛЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗАО «АЛЬФА-БАНК»
15:51 16.04.2021
С 27 апреля 2021 года вступят в силу изменения в перечне вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для всех дебетовых карточек (в том числе по картам в Наборах привилегий, в Пакетах услуг «Престиж» и «Статус», «Персональный») комиссия составит:
в банкоматах банков-партнеров составит 1% (минимум 4 BYN);
в банкоматах иных банков (кроме банков-партнеров) и POS-терминалах банков-партнеров и иных банков составит 3% (минимум 4 BYN).
По картам в рамках пакетов решений Smart и пакета решений «A-Private» при превышении лимита суммы в месяц на снятие комиссия составит: в банкоматах банков-партнеров - 0,5% (минимум 2 BYN); в банкоматах иных банков (кроме банков-партнеров) и POS-терминалах банков-партнеров и иных банков - 3% (минимум 4 BYN).
Зачисление денежных средств, поступивших на текущие счета через систему "Расчет" (ЕРИП), направляемые в пополнение текущих счетов клиента вне зависимости от суммы поступления, осуществляется без взимания вознаграждения.
В общих условиях обслуживания Пакетов решений Alfa Smart внесены уточнения относительно подключения к ПР "A-Private" после отключения Набора привилегий/Пакета решений/Расширения Пакета решений.
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