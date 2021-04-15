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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ДЕНЕЖНЫМ ПЕРЕВОДАМ
10:45 16.04.2021
Постановлением Национального банка № 87 от 5 апреля 2021 г. утверждена новая Инструкция о денежных переводах.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен порядок предоставления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, их обособленными и структурными подразделениями услуг по денежным переводам в белорусских рублях и иностранной валюте посредством систем денежных переводов.
Новой инструкцией уточнены термины и их определения, определены особенности осуществления денежных переводов (в том числе установлены цели, в которых физ- и юрлица могут перечислять денежные средства посредством систем денежных переводов, вопросы осуществления идентификации клиентов и их представителей и др.).
Кроме того, уточнены вопросы оформления заявлений на перевод и на получение перевода, урегулирован порядок предоставления банком-владельцем (банком-участником) услуг по денежным переводам, установлены особенности осуществления денежных переводов путем обращения на национальный сайт системы денежных переводов.
Помимо этого, скорректирован перечень сведений о системах денежных переводов и условиях осуществления денежных переводов, определен перечень реквизитов заявления на перевод (заявления на получение перевода), указываемых клиентом, и их описание.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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