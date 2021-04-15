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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОФИС В МИНСКЕ
09:45 16.04.2021
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» открыл новый офис в Минске (ул. Денисовская, 8).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в офисе физлицам предлагаются следующие услуги: валютно-обменные и конверсионные операции; перевод денежных средств без открытия счета; прием наличных белорусских рублей и наличной иностранной валюты от физических лиц, в том числе в погашение кредитов, выданных банком; обмен поврежденных и ветхих банкнот и монет и т.д.
Юридическим лицам предлагается прием торговой выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно заключенным с банком договорам для зачисления принятых денежных средств на текущие (расчетные) и иные счета.
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