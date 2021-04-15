ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» открыл новый офис в Минске (ул. Денисовская, 8).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в офисе физлицам предлагаются следующие услуги: валютно-обменные и конверсионные операции; перевод денежных средств без открытия счета; прием наличных белорусских рублей и наличной иностранной валюты от физических лиц, в том числе в погашение кредитов, выданных банком; обмен поврежденных и ветхих банкнот и монет и т.д.

Юридическим лицам предлагается прием торговой выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно заключенным с банком договорам для зачисления принятых денежных средств на текущие (расчетные) и иные счета.