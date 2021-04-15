БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 29 АПРЕЛЯ

18:00 15.04.2021 29 апреля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании, которое пройдет в очном формате, речь пойдет о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «БНБ-Банк» и избрании новых.