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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 29 АПРЕЛЯ
18:00 15.04.2021
29 апреля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании, которое пройдет в очном формате, речь пойдет о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «БНБ-Банк» и избрании новых.
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