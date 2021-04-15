«Франсабанк» ОАО с 15 апреля 2021 года изменило процентные ставки по вновь открываемым вкладам для физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка утверждена на уровне 18,2% годовых, на 95 дней - 18,6% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 18,2% годовых, на 95 дней - 15,5%годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 18,6%годовых.