|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:23 15.04.2021
«Франсабанк» ОАО с 15 апреля 2021 года изменило процентные ставки по вновь открываемым вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка утверждена на уровне 18,2% годовых, на 95 дней - 18,6% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 18,2% годовых, на 95 дней - 15,5%годовых.
Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 18,6%годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
Курсы в банках
на 15.04.2021
Конвертация в банках
на 15.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте