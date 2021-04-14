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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ЗАПУСТИЛ НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:48 15.04.2021
ЗАО «Цептер Банк» запустило новое мобильное приложение для корпоративных клиентов Zepter.Pro.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в нем можно оперативно проводить платежи в любой валюте и управлять финансами компании.
Кроме того, клиенты могут открывать онлайн депозиты в белорусских рублях или иностранной валюте без обращения в офис.
Новое приложение банка для мобильных устройств расширяет функциональность дистанционного банковского обслуживания для бизнеса и позволит клиентам управлять финансами сразу нескольких компаний в режиме реального времени, совершать платежи в национальной и иностранной валютах, совершать платежи контрагентам и в бюджет, подписывать документы с помощью SMS-кода, контролировать списание и поступление денежных средств по счетам и др.
Приложение Zepter.Pro создано командой ООО «СОФТКЛУБ-Центр разработки».
Скачать его можно в App Store и Google Play.
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