ЗАО «Цептер Банк» запустило новое мобильное приложение для корпоративных клиентов Zepter.Pro.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в нем можно оперативно проводить платежи в любой валюте и управлять финансами компании.

Кроме того, клиенты могут открывать онлайн депозиты в белорусских рублях или иностранной валюте без обращения в офис.

Новое приложение банка для мобильных устройств расширяет функциональность дистанционного банковского обслуживания для бизнеса и позволит клиентам управлять финансами сразу нескольких компаний в режиме реального времени, совершать платежи в национальной и иностранной валютах, совершать платежи контрагентам и в бюджет, подписывать документы с помощью SMS-кода, контролировать списание и поступление денежных средств по счетам и др.

Приложение Zepter.Pro создано командой ООО «СОФТКЛУБ-Центр разработки».

Скачать его можно в App Store и Google Play.