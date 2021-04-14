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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ


17:44 14.04.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» с 14 апреля 2021 года возобновило кредитование по программе «Дружная будоўля» на строительство (приобретение) жилых помещений у организаций-партнеров банка (ООО «ДомоведСтрой», ООО «ТЕНКинвест», СООО «ИНФОРЕАЛТ», ООО «НикаПроект», ООО «ТАПАС», ООО «Буслянка Норд», ООО «БАСТИОН-ПРО», ООО «Полоцкжилстрой» и ООО «Концепция уюта»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предоставляется на финансирование покупки нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах и для проектирования и строительства индивидуальных жилых домов.

Срок кредитования – 5 и 7 лет (в зависимости от компании-партнера).

Банк финансирует приобретение недвижимости на сумму, не превышающую 80% от стоимости объекта, с возможностью отсрочки погашения основного долга. Минимальная сумма кредита – 5 тыс. рублей, максимальная – в пределах кредитоспособности покупателя, но не более 80% от стоимости объекта недвижимости.

При кредитовании до 60% стоимости объекта недвижимости включительно при сумме кредита до 30 тыс. рублей потребуется поручительство двух лиц, более 30 тыс. рублей – поручительство двух лиц либо залог приобретаемой недвижимости.

При кредитовании свыше 60% стоимости объекта недвижимости - поручительство не менее двух физических лиц и залог построенной (приобретенной) за счет кредитных средств недвижимости.

Процентная ставка по кредиту зависит от ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь и сейчас составляет 16,37% годовых. Платежи по кредиту дифференцированные, то есть уменьшаются на протяжении всего срока кредитования. К примеру, при оформлении кредита на сумму 100 тыс. рублей сроком на 7 лет максимальный платеж составит около 2 550 рублей.

Предельный возраст заемщика – 55 лет на дату представления заявителем документов, непрерывный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев на дату предоставления заявителем документов.
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