|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
17:44 14.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 14 апреля 2021 года возобновило кредитование по программе «Дружная будоўля» на строительство (приобретение) жилых помещений у организаций-партнеров банка (ООО «ДомоведСтрой», ООО «ТЕНКинвест», СООО «ИНФОРЕАЛТ», ООО «НикаПроект», ООО «ТАПАС», ООО «Буслянка Норд», ООО «БАСТИОН-ПРО», ООО «Полоцкжилстрой» и ООО «Концепция уюта»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предоставляется на финансирование покупки нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах и для проектирования и строительства индивидуальных жилых домов.
Срок кредитования – 5 и 7 лет (в зависимости от компании-партнера).
Банк финансирует приобретение недвижимости на сумму, не превышающую 80% от стоимости объекта, с возможностью отсрочки погашения основного долга. Минимальная сумма кредита – 5 тыс. рублей, максимальная – в пределах кредитоспособности покупателя, но не более 80% от стоимости объекта недвижимости.
При кредитовании до 60% стоимости объекта недвижимости включительно при сумме кредита до 30 тыс. рублей потребуется поручительство двух лиц, более 30 тыс. рублей – поручительство двух лиц либо залог приобретаемой недвижимости.
При кредитовании свыше 60% стоимости объекта недвижимости - поручительство не менее двух физических лиц и залог построенной (приобретенной) за счет кредитных средств недвижимости.
Процентная ставка по кредиту зависит от ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь и сейчас составляет 16,37% годовых. Платежи по кредиту дифференцированные, то есть уменьшаются на протяжении всего срока кредитования. К примеру, при оформлении кредита на сумму 100 тыс. рублей сроком на 7 лет максимальный платеж составит около 2 550 рублей.
Предельный возраст заемщика – 55 лет на дату представления заявителем документов, непрерывный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев на дату предоставления заявителем документов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2021
Курсы в банках
на 14.04.2021
Конвертация в банках
на 14.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте