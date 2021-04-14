ЗАО «Альфа-Банк» направляет клиентам оферту на изменение условий кредитного договора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам, с которыми по 30 сентября 2020 года (включительно) заключены кредитные договоры в рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт» и «Красная карта плюс», а также клиентам, с которыми по 13 апреля 2021 года (включительно) заключены кредитные договоры «Приличные наличные», «Кредит наличными», «Кредит Фирменный», «Персональный кредит физическому лицу», «ТотЧас», предлагается оферта на изменение условий.

В частности, уточнен срок предоставления кредита по банковским продуктам «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт» и «Красная карта плюс», а также отменены неустойки (штрафы, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиентом своих обязательств по отдельным кредитным договорам.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.