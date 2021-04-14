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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В НОЧЬ НА 16 АПРЕЛЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ


15:25 14.04.2021

В Беларуси банковские карточки в ночь на 16 апреля могут работать со сбоями. Об этом сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр».

«16 апреля 2021 года в период времени с 03:20 до 06:30 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении процессингового центра.
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