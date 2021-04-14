|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В НОЧЬ НА 16 АПРЕЛЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
15:25 14.04.2021
В Беларуси банковские карточки в ночь на 16 апреля могут работать со сбоями. Об этом сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр».
«16 апреля 2021 года в период времени с 03:20 до 06:30 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении процессингового центра.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2021
Курсы в банках
на 14.04.2021
Конвертация в банках
на 14.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте