|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГОЙ "SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ"
12:25 14.04.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» усовершенствовало управление услугой "SMS-информирование".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 апреля 2021 года владельцы банковских карточек при необходимости смогут дистанционно отключить либо подключить услугу "SMS-информирование" через сервисы "Интернет-банк" или "М-банкинг".
При этом, в случае обращения за отключением услуги в офисе банка или по телефонам банка, с 22 апреля 2021 года будет браться плата в соответствии с пунктом 9.5.9 Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые банком ВТБ (Беларусь). Для карточек в белорусских рублях она составит 3 рубля 50 копеек, для карточек в долларах США/евро и российских рублях - эквивалент 2 USD/EUR и 100 RUB соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2021
Курсы в банках
на 14.04.2021
Конвертация в банках
на 14.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте