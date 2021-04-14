ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» усовершенствовало управление услугой "SMS-информирование".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 апреля 2021 года владельцы банковских карточек при необходимости смогут дистанционно отключить либо подключить услугу "SMS-информирование" через сервисы "Интернет-банк" или "М-банкинг".

При этом, в случае обращения за отключением услуги в офисе банка или по телефонам банка, с 22 апреля 2021 года будет браться плата в соответствии с пунктом 9.5.9 Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые банком ВТБ (Беларусь). Для карточек в белорусских рублях она составит 3 рубля 50 копеек, для карточек в долларах США/евро и российских рублях - эквивалент 2 USD/EUR и 100 RUB соответственно.