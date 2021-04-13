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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 21 АПРЕЛЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 8,5%


11:20 14.04.2021

С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5% годовых (ранее 7,75%), ставка по кредиту овернайт – 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, решения приняты с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен.

В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров.

В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии.

Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость.

Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий. Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами. По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении.

В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением.

«С учетом влияния всех факторов уже начиная с II квартала 2021 года прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен. Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится в II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%. В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и с II квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира – вблизи 5%», - отметили в Нацбанке.
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